В Кривом Роге власти раздали пенсионерам по пакету лука: в сети раскритиковали "щедрые" подарки. Фото

В Кривом Роге благотворительный фонд и городская власть бесплатно раздали пенсионерам лук. В сети такие подарки раскритиковали, а многие пользователи и вовсе назвали акцию "позором".

Как сообщил исполнительный комитет Саксаганского районного совета в Facebook, при поддержке ведомства и помощи фонда "Добро+Дій" в июне текущего года пакеты с луком получили 550 пожилых людей.

Уточняется, что подарки вручили подопечным коммунального учреждения "Территориальный центр социального обслуживания в Саксаганском районе" Криворожского городского совета.

Пресс-служба исполкома также показала фотографии благотворителей, которые на камеру вручали лук пожилым.

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В сети с негативном отреагировали на "щедрую" акцию. В частности, в Facebook-группе "Блог Кривого Рога" местный житель высказал мнение, что "пиариться на таких "подарках" – лютый зашквар".

В комментариях пользователи соцсети также высказали свое возмущение. "Ужас", "Вам не стыдно?" "Будут плакать от радости", – прокомментировали они событие.

Реакция в соцсети на благотворительную акцию:

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