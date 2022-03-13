В Днепре все коммунальные службы работают в штатном режиме: предпринимателям тоже рекомендуют возобновлять работу

Все коммунальные службы работают. Имеются стратегические запасы топлива, материалов, в том числе для ремонтов и содержания дорог. Мусор вывозится. Котельные в работе. Есть лимиты на газ.

"Начинаем уборку улиц в городе. На днях около 35% всей коммунальной техники задействовано в строительстве фортификационных сооружений на подъездах к Днепру и ряду других городов нашей области", – рассказал во время брифинга 13 марта заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

С наступлением комендантского часа коммунальное предприятие "Горсвет" выключает уличное освещение. В то же время, инспекция по благоустройству отрабатывает заявки от горожан по освещению на административных зданиях, рекламных сооружениях.

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Если владельцы таких объектов не реагируют, то их сразу отключают от электроэнергии. По словам Михаила Лысенко, добавилось работы коммунальному предприятию "Зооконтроль", который сейчас занимается и животными, которых покинули владельцы, покидая город: "С вокзала "Зооконтроль" забирает животных.

Они будут находиться на территории предприятия. А после завершения военных действий владельцы смогут их забрать". Представитель мэрии Днепра также поблагодарил компанию ДТЭК за слаженную коммуникацию в быстром устранении аварийных ситуаций. А также призвал представителей бизнеса, предпринимателей с понедельника, 14 марта, возобновлять работу.

"Рекомендуем с завтрашнего дня возобновлять работу, возвращаться к привычной жизни: открывать магазины, торговые сети. Сейчас для этого нет проблем", – добавил Михаил Лысенко.