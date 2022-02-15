В Днепре родители с детьми гуляют по тающему льду, несмотря на потепление. Видео

В Днепре в парке "Прибрежный" родители с детьми гуляют по тающему льду, несмотря на плюсовую температуру. Предупреждения от спасателей не действуют.

Об этом сообщает в Telegram "Риа-Мелитополь", публикуя видео от читательницы. Автор ролика называет гуляющих по льду "непугаными идиотами" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Каждый год взрослые и дети проваливаются под лед и тонут. Но все равно почему-то люди думают, выходя на тонкий лед: "Со мной такого не случится", – говорится в сообщении.

В такую погоду лед, скрепленный вечерним или ночным холодом, еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым.

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Важно помнить, что безопасная толщина льда для одного человека – не менее 7 см, безопасная толщина льда для совершения пешей переправы – 15 см и более.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 февраля в Днепропетровской области двое мужчин, увлекающиеся рыбалкой, провалились под лед. Свидетели инцидента с берега вызвали спасателей, но, к сожалению, бригаде ГСЧС удалось спасти только одного рыбака.