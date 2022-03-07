В Днепре налажена логистика на вокзале, а больницы, транспорт и ЖКХ работают стабильно, – Филатов

В Днепре и области ситуация спокойная и контролируемая. Враг границ региона не пересекал. Днепр в настоящее время остается самым безопасным городом страны. Об этом на брифинге 7 марта отметил мэр Борис Филатов.

По его словам, в настоящее время ключевым вопросом остается эвакуация с ж/д вокзала. В Днепре удалось наладить удачную логистику этого процесса. "Те беспорядок и толчея, которые были недавно, их уже нет. Вчера выехало около 14,5 тыс. человек. Я еще раз подчеркиваю соблюдение правил. У нас работают пункты обогрева, детские комнаты, где есть психологи и питание", — сказал Филатов. Так сегодня запланировано пять поездов – два на Львов, а также Чоп, Трускавец и Польшу (город Хелм). В течение дня их количество может увеличиться в зависимости от количества людей. Эвакуационные поезда отправляются только с первой платформы вокзала. Выход к ним через западный вход на платформу (возле магазина АТБ).

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В то же время, по наблюдениям Филатова, выезды по автомобильным путям в западных направлениях проходят так называемыми волнами. В частности, путь на Кропивницкий фактически свободен.

В то же время, комментируя работу критической инфраструктуры Днепра, мэр подчеркнул, что больницы работают в штатном режиме и обеспечены всем необходимым. Никаких выходных ни сегодня, ни завтра у медучреждений нет.

Муниципальный транспорт курсирует по скорректированному под комендантский час графику. Начало работы не раньше 07:00. Окончание – не позднее 18 часов. Интервал движения – 20-30 минут.

Метрополитен работает по обычному графику.

В жилищно-коммунальном хозяйстве ситуация тоже нормальная. Точечные аварии происходят по техническим причинам. Их быстро устраняют. Также аварийно диспетчерский пункт КП "Теплоэнерго" работает стабильно.