В Днепре люди массово подписали обращение в НАТО из-за закрытого неба

Сегодня молодежь Днепра и местные блогеры организовывают сбор подписей от нашей громады по вопросу закрытия неба к НАТО и мировым лидерам. Об этом сообщает Днепровская панорама с места события.

Уже одиннадцатый день украинские военные и просто мирные граждане мужественно борются за независимость нашей страны, а также удерживают оборону против войск РФ.

Наглый и подлый захватчик наносит авиаудары по жилым кварталам, больницам, школам. Убивает мирных украинцев: детей, женщин, пожилых людей.

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Мы просим всех неравнодушных жителей Днепропетровской области поддержать просьбу Президента Украины Владимира Зеленского о закрытии неба над Украиной. Только вместе у нас получится остановить мирового агрессора.