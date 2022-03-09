Россия проигрывает не только информационную войну, но и ее горячую фазу, – Корбан

Ситуация в Днепропетровской области остается вполне управляемой — в первую очередь из-за крепкой координации местных и областных властей, а также полиции и Нацгвардии. Это важно, ведь слаженная работа сейчас далеко не во всех регионах. "У нас созданы все гражданские и военные штабы, которые наладили между собой сотрудничество. Мы обеспечиваем армию, терроборону, воинские части необходимой логистикой - транспорт, питание, размещение, горючее, перевозки и другие нужды", — сказал Геннадий Корбан во время телемарафона 9 марта. Уровень самоорганизации и мобилизации обычных людей он назвал ошеломляющим, но призвал днепрян не собираться на митинги, ведь это запрещено в военное время.

Кроме того, руководитель Центра терробороны Днепра отметил мощный вклад волонтеров, помогающих привлекать необходимые средства защиты и тактической медицины даже из-за границы. Сейчас отработана логистика на складах Польши. "В то же время много маневровых автомобилей, в которых нуждаются военные, мобилизовано в области. Многие с этим помогли бизнесмены — владельцы автосалонов, банков. Но наши ресурсы здесь имеют пределы, поэтому мы начали поиск этих позиций за рубежом", — добавил Геннадий Корбан. Также, по его словам, патриотический настрой людей не спадает: "Днепропетровщина сейчас имеет одно из крупнейших подразделений терробороны. И мы еще дополнительно думаем, как расширить штат и получить приказ на дополнительные батальоны".

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Геннадий Корбан также отметил, что Общественный совет, который он возглавлял до полномасштабного вторжения России, в настоящее время полностью "влился" в Центр терробороны Днепра, а многие входящие в его состав общественные организации теперь помогают с вопросами эвакуации. В частности, больных детей и людей с инвалидностью.