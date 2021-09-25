Пятый фестиваль блогеров 'Днепровский пост' собрал в городе 70 известных интернет-авторов

В субботу, 25 сентября, в Днепре стартовал пятый Всеукраинский фестиваль блогеров "Днепровский пост", проходящей в рамках программы "Культурная столица". В этом году на него прибыли 70 известных блоггеров из разных регионов Украины, которые представляют самые популярные социальные сети.

Поздравить и познакомить гостей с центром города организаторы решили необычным способом. В частности, устроив им пробег на самокатах (посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).

"Каждый год мы стараемся придумывать что-то новое и принимаем во внимание актуальные вещи. В этом году резонансной темой стали самокаты и их использование в городе. Поэтому мы решили в первую локацию проехать именно на этих транспортных средствах. Ехать мы будем по центральным улицам, где продемонстрируем гостям креативные и интересные места Днепра", – рассказал директор фестиваля Руслан Анфилов.

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Идею блогеры охотно поддержали.

"Обожаю самокаты. Когда в Одессе появился такой способ передвижения, я одним из первых начал кататься. Самокаты – это прежде всего эмоции, а уже потом средство передвижения. Однако при этом не следует забывать о соблюдении правил дорожного движения. В целом идея – супер. Катаемся и еще и о городе больше узнаем", – отметил блогер Андрей Немодрук из Одессы.

Открытие фестиваля традиционно начали с Facebook stage (концерт-холл Bubamara, ул. Вернадского, 1/3).

"Мы очень рады видеть на фестивале представителей различных социальных сетей и, соответственно, разных поколений. Днепр гостеприимно открывает двери для всех. Главная цель – это живое общение внутри сообщества, конечно, с подписчиками и городом", – сказал глава художественного совета при городском голове Григорий Гельфер.

Главный специалистк отдела культурных мероприятий управления культуры департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Ольга Волик со своей стороны добавила, что мэрия уже 5 лет подряд поддерживает этот фестиваль.

"Считаем, что сейчас это очень актуальная тема. Ведь никто, наверное, не может представить себя без мобильного устройства. И каждый имеет своего авторитетного блогера, к которому прислушивается, мысли которого воспринимает. А "Днепровский пост" предоставляет людям прекрасную возможность прийти и пообщаться непосредственно с такими людьми, задать вопрос, подискутировать и тому подобное. Вход на все локации свободный. И поскольку популярность фестиваля все больше растет, мы понимаем, что это нужно", – поделилась она.

Участницей фестиваля стала Марина Данилюк-Ермолаева, влогер проекта "Без цензуры" на Цензор.нет. Она уже не первый раз принимает участие в фестивале и отмечает необходимость его дальнейшего развития: "Приятно видеть, как Днепр меняется. Именно этот город сейчас провоцирует классные идеи на всю Украину. И поэтому здесь очень нужна гуманитарная составляющая. На этом фестивале есть прекрасная возможность встретиться с днепрянами и создать такой диалог"..

Внештатный советник городского головы Днепра по вопросам культуры Евгений Гендин отметил, что люди, которые приезжают на фестиваль, замечают то хорошее, чего часто не замечают те, кто живет в городе.

"А Днепр действительно меняется, и это один из самых ценных выводов в создании и проведении этого мероприятия. Фестиваль "Днепровский пост" – для людей. Как бы банально это ни звучало", – подытожил он.

Мероприятие проходит в Днепре 25 и 26 сентября. Всего в ходе него работают три локации: Facebook stage, stage Тик-Ток Talents (парк им. Т. Г. Шевченко), stage "Креативные города, люди и правда" (Creative state of Dnipro, ул. Баррикадная, 16). Вход на каждую из них свободен.

Подробная программа – на официальном сайте события. К фестивалю можно присоединиться онлайн.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Днепра довольны городской властью и доверяют ей больше, чем киевляне, одесситы и запорожцы. Об этом стало известно по результатам всеукраинского муниципального опроса, проведенного в мае-июне этого года в 24 городах Украины.