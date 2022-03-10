Мэры крупных городов США и Европы готовы помочь Украине выстоять в войне с Россией, – Филатов

Мир должен понять, что нынешние события в Украине это большая конвенциональная война, где враг не гнушается ничем. Российские кафиры бомбят роддома и детские больницы — сознательно истребляя мирное население. И хотя сопротивление украинских войск наголову разгромило фейк о так называемом величии армии России, болезненные амбиции ее президента угрожают ядерной катастрофой и геноцидом украинского народа. Мир уже окрестил его новым Гитлером и должен объединить усилия, чтобы остановить агрессора: закрыть небо над Украиной и усилить санкционное давление на Россию.

Об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил видеосвязью на специальном брифинге Американского еврейского конгресса о последних событиях в Украине вечером 9 марта.

"Мы с вами, и мы поддерживаем вас. Мы будем пытаться оказать всю поддержку, которую сможем", - сказал президент Американского еврейского конгресса господин Джек Розен. К инициированной им онлайн-встрече присоединились мэры крупных городов США и Европы. А также представители Американского еврейского конгресса Мунр Казмир, Бен Чуаке, Майкл Мельнике и другие должностные лица, оказывающие влияние в западном политическом сообществе.

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"Впервые после Второй мировой цивилизация демократии позволила прийти к власти новому Гитлеру, имя которого сейчас — Путин. Это наша общая вина — в том числе западного мира. В Украине идет большая война, жертвами которой становятся тысячи невинных людей. Свободный западный мир должен иметь четкую позицию по путинскому режиму и отказаться от грязных российских денег. Это время, когда молчать нельзя", — сказал мэр Днепра. Он также подчеркнул, что в настоящее время имеет большую поддержку общества в Израиле, а потому призвал руководство этой страны оказать помощь Украине.

Комментируя ситуацию в стране, Филатов рассказал представителям западного сообщества, что его коллеги-мэры из других украинских городов уже столкнулись с тем, что из-за постоянных обстрелов российских войск нет возможности хоронить погибших людей. Там, куда вошли оккупанты из России, люди уже страдают от голода и замерзают без отопления. Это фактически геноцид народа Украины.

Филатов подчеркнул, что Украина потребует значительных ресурсов, чтобы отстроить свою гражданскую инфраструктуру, которую цинично уничтожают российские оккупанты. Стороны обсудили возможность поставки в кратчайшие сроки некоторых технических устройств для обеспечения критической инфраструктуры украинских городов.

По словам мэра Днепра, западные страны должны усилить санкции: "Если Украина уйдет, он (Путин, — ред.) пойдет дальше — на Молдову, Балтийские страны. Мы все должны остановить его. Западный мир должен быть готов к долговременной экономической войне с Россией ". Мэр польской Познани Яцек Ясковяк также разделяет мнение, что Россия представляет потенциальную угрозу остальным европейским странам. Он отметил готовность оказать как политическую, так и гуманитарную поддержку.

Со своей стороны, мэр Торранса Патрик Дж. Фьюри (Калифорния, США) заявил: "Мы будем обращаться к своим конгрессменам и передадим им пожелания, которые вы высказали сегодня. Об оружии в частности. Спасибо, что передали правильные месседжи". Готовность помочь выразил и мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.