Коммунальные службы и медицина Днепра работают стабильно, разграничены транспортные потоки для эвакуации,—Филатов

Чтобы избежать давки на железнодорожном вокзале в Днепре, разграничены транспортные потоки. Те, кто хочет эвакуироваться, двигаются через западное крыло (возле магазина АТБ). На вокзале также развернуты волонтерские пункты и места, где можно согреться и поесть. В течение дня запланировано 8 эвакуационных поездов. Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов на брифинге 6 марта. По его информации, вчера из города уехало около 12 тыс. человек. "Мы налаживаем действенную логистику на вокзале. Все, кто намерен эвакуироваться, должны соблюдать правила и выполнять требования, которые город, железная дорога и нацполиция сделали для эвакуации. Кроме этого, курсируют обычные и пригородные поезда. Еще раз прошу всех, особенно мужчин призывного возраста" , не нарушать правила. Мы будем жестко это останавливать", — сказал Филатов.

Он также отметил, что жилищно-коммунальное хозяйство Днепра работает стабильно. Накануне по городу курсировала снегоуборочная техника. Текущие технические аварии также оперативно устраняются.

В то же время Борис Филатов подчеркнул, что ситуация с медицинским обслуживанием днепрян и приезжих остается стабильной. Все медицинские учреждения первичного и вторичного звена имеют необходимые запасы лекарств: "Это, в том числе и стратегические запасы, которые мы можем пополнять. Никто из врачей не работает удаленно".

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Он также в очередной раз призвал горожан соблюдать правила комендантского часа (с 20.00 до 06.00) и требований правоохранителей. Все вопросы соблюдения правопорядка находятся под контролем военной администрации, Нацгвардии, полиции и ВСУ. "Поэтому, пожалуйста, все активные граждане, помогайте армии и волонтерам. Делайте добрые дела. Записывайтесь в военкоматы, но самодеятельность так называемых народных дружин и бесконтрольное выставление блокпостов - прекращаем", – подытожил мэр Днепра.