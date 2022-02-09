Добросовестные сотрудники боялись мне помогать из-за угроз, - Духневич рассказал о работе в Геокадастре

В последний рабочий день исполняющий обязанности главы Геокадастра в Днепропетровской области Виталий Духневич был избит на рабочем месте. Как рассказывает пострадавший, 4 февраля, в пятницу, к нему в кабинет пожаловали пять мужчин и три женщины – все сотрудники управления Геокадастра.

По его словам, они очень грубо начали требовать отдать им электронные ключи и документацию. Для этого были необходимы соответствующие запросы и разрешения, которые "делегация" не смогла предоставить – Виталий отказал им в требованиях. Тогда они его избили.

"Я услышал, как кто-то ковыряется ключом в замке. Когда я подошел к двери, они все на меня набросились. Один крутил мне руку, второй прижимал к двери. Все это снимали на камеру", - вспоминает Виталий.

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Конфликт закончился для Виталия Духневича больничной койкой – у него сломана кисть, повреждено правое ухо.

Как сообщают местные СМИ, Виталий попал на территорию, где присутствуют интересы известных в Днепре персонажей. И, очевидно, задел их.

"Когда я пришел на должность, это было 9 декабря 2021 года, столкнулся с огромным количеством просроченной документации. Некоторые документы на землю люди ждали с января 2021. Преимущественно, это были земельные участки в Днепре. Когда я начал ускорять процесс, мне начали передавать "приветы". Говорили, что я могу не дойти до квартиры. Добросовестные сотрудники боялись мне помогать из-за угроз", - рассказал журналистам Виталий Духневич.

То есть решение о том, кто получит документы на землю принимали отнюдь не в государственных органах. Очевидно, бандитам необходимо было приносить мзду. Когда же пришел человек, попытавшийся навести порядок – его избили. Прямо в стиле 90-х, когда вышеупомянутые персонажи начинали свою "карьеру", отмечают СМИ.

По словам Духневича, в управлении начали ходить слухи о возвращении Екатерины Чередник и Дмитрия Свердлина - "сотрудников, которые смогут наладить старые схемы".

В 2020 году министр агропромышленности Роман Лещенко, которому напрямую подчиняется Госгеокадастр, обещал аудит деятельности Геокадастра и подчиненного ему предприятий. Помимо того, на заседании Конгресса местных советов 8 января 2021 года президент Владимир Зеленский лично озвучил поручение Лещенко очистить авгиевы конюшни Госгеокадастра. Но на данный момент никаких результатов проверок не было озвучено.