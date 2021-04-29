Днепрян призвали не посещать церкви на Пасху

Жителей Днепра накануне Пасхи призвали воздержаться от посещения церквей и храмов на праздник, а также не забывать о карантине в связи с распространением коронавируса.

Об этом в своем видео обращении заявил заместитель городского головы по вопросам исполнительных органов, директор департамента охраны здоровья населения Днепровского городского совета Андрей Бабский. Приводим полный текст обращения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости):

"Уважаемые днепряне!

Я намеренно записал это обращение накануне Пасхи.

Прошу, чтобы меня услышал каждый житель нашего города!

В прошлом году после Пасхальных праздников мы имели рост заболеваемости в несколько раз. В этом году ситуация может быть гораздо хуже, потому что мы стоим на пороге "красной" зоны. Это когда без общественного транспорта, без кафе, без рынков...

В городе только за прошедшую неделю зафиксировано более 2000 новых случаев заболевания COVID 19.

Да, в Днепре есть все необходимое для лечения: оборудование, лекарства, кислородные концентраторы и тому подобное. Однако медицинский персонал на пределе своих возможностей. Пациентов госпитализируют в большом количестве.

Обращаюсь ко всем днепрянам с большой просьбой: пожалуйста, воздержитесь от посещения храмов и церковных учреждений во время праздников! Сохраните свое здоровье и здоровье своих близких! Тем более, что Пасхальные богослужения будут в онлайн-трансляции.

Еще раз подчеркиваю, что это поможет сохранить здоровье каждого из нас".