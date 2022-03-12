Борис Филатов призвал горожан и предпринимателей по возможности возвращаться к работе, чтобы поддержать украинскую экономику

Полномасштабная война, которую Россия начала против Украины, имеет не только боевой, но и экономический фронт. Поэтому у тех, кто имеет возможность и желание, должны вернуться на рабочие места и продолжать работать. Об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил во время совместного брифинга с главой Днепропетровского облсовета, заместителем руководителя совета обороны области Николаем Лукашуком 12 марта.

"Включаемся в рабочий процесс, помогаем армии, фронту и тылу. Пересидеть, при этом не работая, – это не подходит. Мы должны производить так называемый дополнительный продукт. Поэтому тот, кто имеет возможность запускать производства, заниматься коммерцией и бизнесом, пожалуйста, подключайтесь. Экономика должна работать", – сказал Филатов.

Он также призвал горожан следовать требованиям военного времени — соблюдать комендантские часы, правила светомаскировки и информационную гигиену. Сейчас для всех горожан также есть запрет на публикацию фотографий и данных о вражеских обстрелах и запуске в небо дронов.