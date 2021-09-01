"Большая стройка" Зеленского взялась за последний участок на первом украинском хайвее

На строительстве трассы Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка, которую называют первым украинским хайвеев, в Днепропетровской области осталось достроить последний участок. Речь идет о части новой трассы за каналом Днепр-Донбасс, работы там уже в разгаре.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. По его данным, на этом участке насыпают песчаную подушку под будущую дорогу, строят эстакаду через реку Орель и тоннель для проезда сельхозтехники.

Строительство трассы Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка является частью программы Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Днепр и Киев соединит новая национальная магистраль", – отметил Резниченко.

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Как рассказал начальник участка Сергей Голубев, за смену грузовики привозят более 10 тыс. тонн песка. На некоторых отрезках толщина насыпи – до 12 метров. Дорожники работают по всей протяженности – до границы с Полтавской областью.

"Строим современную автомобильную дорогу. Водители смогут комфортно ездить по ней со скоростью 110 км в час. Первую часть вновь построенной трассы уже проверили гоночными болидами", – сказал и.о. начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.

Напомним, программа Президента Зеленского "Большая стройка" направлена не только на решение проблемы внутренних перевозок, но и на развитие транзита и межгосударственных отношений.