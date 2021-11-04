"Большая стройка": в Днепре стартовало возведение Северной объездной

В Днепре стартовало строительство Северного обхода города. Как и Южный обход Днепра, возведение которого начали в этом году и уже почти завершили, эта дорога является объектом программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Как сообщает Днепропетровская ОГА, пропускная способность будущей дороги составит более 2600 автомобилей в час. Северный обход разгрузит от пробок, в частности Новокодацкий район города, улицы которого слишком узки для транзитных фур, у которых пока нет альтернатив проезду через город.

"В области возводят с нуля три магистрали. Новая трасса на Киев Н-31. А еще – две объездные. Они существенно разгрузят Днепр от транзита. На Северном обходе работы только начали. Четырехполосная автодорога протяженностью 6,6 км соединит Кайдакский мост с трассой М-30 Стрый – Изварино", – отметил первый заместитель главы ОГА Владимир Орлов.

Видео дня

Проектом предусмотрена извилистая эстакада протяженностью 1 км над промзоной и железнодорожными путями. Таких криволинейных эстакад в Украине еще не строили.

От шума трассы жителей близлежащих жилых домов будут защищать специальные металлопластиковые экраны.

На выезде из Днепра над обходом построят железнодорожный путепровод. Предусмотрены и двухуровневые решения.

Напомним, президент Владимир Зеленский отметил среди планов программы "Большая стройка" на 2021 год обновление и строительство 4500 км трасс национального и 2000 км местного значения, а также 245 мостов.