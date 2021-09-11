Борис Филатов вручил врачам Днепра ключи от новых квартир

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Днепр
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Борис Филатов вручил врачам Днепра ключи от новых квартир

11 сентября мэр Днепра Борис Филатов вручил 29 врачам ковидных отделений городских больниц ключи от новых квартир.

Борис Филатов вручил врачам Днепра ключи от новых квартир

"Мы даже не верили. Я не помню ничего подобного за все 30 лет независимости", – рассказывает врач-анестезиолог больницы скорой помощи Роман Завьялов. В свою квартиру он вселяется вместе с женой Ольгой – будущим врачом скорой помощи. До этого супруги длительное время жили в арендованном жилье: "Теперь до работы недалеко. Здесь есть сады, школы, транспортная развязка. И очень интересно, когда все соседи – врачи", – продолжает Роман.

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"Мы, честно говоря, в шоке пока. Хочется уже выбирать шторы, подушки", – добавляет Ольга Завьялова.

Борис Филатов вручил врачам Днепра ключи от новых квартир
Борис Филатов вручил врачам Днепра ключи от новых квартир

Бывшее общежитие, которое называли "Домом прокатчика", город получил на баланс от одного из заводов несколько лет назад. Корпус здания 1937 года возведения был заброшенным. Его реконструировали и привели в порядок как внутри, так и снаружи.

Здесь полностью отремонтировали кровлю, заменили окна, все сети и коммуникации. Отреставрировали и фасад.

На трех этажах здания оборудовали 29 полноценных одно- и двухкомнатных квартир. Они полностью отремонтированы.

Врач-анестезиолог 4-й городской больницы Николай Гончаренко последние полтора года работает с коронавирусными больными: "Привыкнуть к этому невозможно. Это – вызов для всех врачей. Мы старались и отдавали все силы, чтобы вылечить людей, дать им надежду". Мужчина не скрывает: то, что его проблемы с жильем решил город, его очень поразило. "Это знаменательный день. Для нас это новая страница, новый стимул, чтобы и дальше работать для общества", – убежден Николай.

Борис Филатов вручил врачам Днепра ключи от новых квартир

Списки претендентов на жилье подавались от медучреждений города. Нынешних уже собственников квартир (врачи семи больниц) выбирала специальная комиссия. Основным критерием было количество отработанных часов с больными COVID-19.

"Сегодня мы заложили хорошую традицию. С этого года и в дальнейшем мы будем предоставлять жилье нашим врачам, учителям, воинам АТО. У городского совета же есть различные программы реконструкции заброшенных общежитий, другого жилого фонда. Чтобы после соответствующего обновления служебное жилье получали те, кто работает на благо нашего города и территориальной громады. Мы будем обращать внимание прежде всего на молодых специалистов – чтобы они не уезжали в другие страны, а жили и работали в нашем городе", – подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов.

Борис Филатов вручил врачам Днепра ключи от новых квартир

И добавил: в дальнейшей практике город также будет соблюдать правила предоставления жилья "под ключ".

Борис Филатов