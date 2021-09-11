Борис Филатов вручил врачам Днепра ключи от новых квартир

11 сентября мэр Днепра Борис Филатов вручил 29 врачам ковидных отделений городских больниц ключи от новых квартир.

"Мы даже не верили. Я не помню ничего подобного за все 30 лет независимости", – рассказывает врач-анестезиолог больницы скорой помощи Роман Завьялов. В свою квартиру он вселяется вместе с женой Ольгой – будущим врачом скорой помощи. До этого супруги длительное время жили в арендованном жилье: "Теперь до работы недалеко. Здесь есть сады, школы, транспортная развязка. И очень интересно, когда все соседи – врачи", – продолжает Роман.

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"Мы, честно говоря, в шоке пока. Хочется уже выбирать шторы, подушки", – добавляет Ольга Завьялова.

Бывшее общежитие, которое называли "Домом прокатчика", город получил на баланс от одного из заводов несколько лет назад. Корпус здания 1937 года возведения был заброшенным. Его реконструировали и привели в порядок как внутри, так и снаружи.

Здесь полностью отремонтировали кровлю, заменили окна, все сети и коммуникации. Отреставрировали и фасад.

На трех этажах здания оборудовали 29 полноценных одно- и двухкомнатных квартир. Они полностью отремонтированы.

Врач-анестезиолог 4-й городской больницы Николай Гончаренко последние полтора года работает с коронавирусными больными: "Привыкнуть к этому невозможно. Это – вызов для всех врачей. Мы старались и отдавали все силы, чтобы вылечить людей, дать им надежду". Мужчина не скрывает: то, что его проблемы с жильем решил город, его очень поразило. "Это знаменательный день. Для нас это новая страница, новый стимул, чтобы и дальше работать для общества", – убежден Николай.

Списки претендентов на жилье подавались от медучреждений города. Нынешних уже собственников квартир (врачи семи больниц) выбирала специальная комиссия. Основным критерием было количество отработанных часов с больными COVID-19.

"Сегодня мы заложили хорошую традицию. С этого года и в дальнейшем мы будем предоставлять жилье нашим врачам, учителям, воинам АТО. У городского совета же есть различные программы реконструкции заброшенных общежитий, другого жилого фонда. Чтобы после соответствующего обновления служебное жилье получали те, кто работает на благо нашего города и территориальной громады. Мы будем обращать внимание прежде всего на молодых специалистов – чтобы они не уезжали в другие страны, а жили и работали в нашем городе", – подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов.

И добавил: в дальнейшей практике город также будет соблюдать правила предоставления жилья "под ключ".