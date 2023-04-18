Борис Филатов принял участие в траурной панихиде в память о погибших украинских воинах

На одном из кладбищ в Днепре провели большую панихиду и почтили память павших защитников Украины в войне с РФ. Отдать дань уважения защитникам и защитницам области и города, жизни которых оборвались в борьбе за свободу страны, пришли их семьи и друзья, волонтеры, силовики, а также руководство области и Днепра.

Видео дня

Об этом сообщают в пресс-службе Днепровского городского совета.

Люди зажгли лампадки и возложили цветы.

"Мы склоняем головы перед каждым и каждой, кто отдал за Украину дороже всего – свою жизнь. Российская война, все, кто начал ее и продолжают поддерживать, ни один из них не будет оправдан. Никогда. Мы же будем достойны памяти наших воинов, чей героизм навсегда остался в вечности. И будем сильны, чтобы дальше помогать всем нашим защитникам на передовой", – сказал мэр Днепра Борис Филатов.