'Большая стройка': остановки на Дороге единства на Днепропетровщине украшают Петриковской росписью

На Днепропетровщине в рамках строительства Дороги Единства – трассы европейского уровня М-30 Стрый – Изварино – украшают остановки общественного транспорта Петриковской росписью. На сегодня художники завершили роспись 7 остановок в Павлоградском и Петропавловском районах.

Работы проводят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает пресс-служба Укравтодора.

"С 2013 года Петриковская роспись включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Каждый рисунок уникален, в нем художники сочетают лучшие традиции отделки украинского жилья и современную живопись", – говорится в сообщении службы.

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На объектах работали 6 талантливых и опытных художников, которые являются членами общественной организации мастеров Петриковской росписи. Это глава ОО, самый опытный мастер Петриковской росписи Ищук Николай(54 года опыта в художественной сфере), заслуженный мастер народного творчества Украины Горбуля Людмила (54 лет в отрасли), Дмитрюк Иван (53 года стажа), Груниста Юлия (10 лет стажа), Статива Олеся (20 лет в отрасли) и Самойленко Светлана (5 лет в художественной сфере).

Протяженность Дороги Единства, в состав которой вошли трассы М-04 и М-12, в пределах Днепропетровщины составляет 299,9 км. Работы ведутся по всей протяженности, кроме покрытия ремонтируют искусственные сооружения в составе дороги, в частности Богуславский путепровод в Павлоградском районе.

Специалисты уже отремонтировали участок Криничанский пост полиции – Днепр протяженностью 45 километров.

Строительство также продолжается во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях. Открыть трассу М-03 планируют к 30-й годовщине Независимости Украины.

Напомним, ранее заместитель главы ОП, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году планируют восстановить 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.