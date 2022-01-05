Более 76% днепрян отмечают позитивные изменения в сфере благоустройства города, – Михаил Лысенко

76,7% днепрян считают, что в сфере благоустройства города произошли положительные изменения – такие социологические данные озвучил во время годового отчета заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

Так в городе работают 78 единиц большой и 24 единицы малой спецтехники для уборки. В то же время уже три года в Днепре работает единственная в Украине люкорезка, выполняющая горячую замену старых люков на антивандальные. В 2021 году таких ремонтов выполнили 3 234.

"За 2021 год мы установили 7,9 км колесоотбойного бруса по Набережной Заводской (от Кайдацкого моста до ж/м Красный Камень), спуску Кодацкому, просп. Дмитрия Яворницкого, просп. Гагарина, просп. Труда, просп. Героев и просп. Слобожанскому. Также было установлено 2051 единица оцинкованного направляющего пешеходного ограждения на просп. Гагарина, ул. Ульянова, ул. Лазаряна, просп. Пушкина, просп. Д. Яворницкого, просп. Поля, просп. Героев и тому подобное", – отметил Михаил Лысенко.

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Также в 2021-м было установлено 400 скамеек на жилых массивах, 177 антипарковочных столбиков на ул. Воскресенской, ул. Шевченко, Сичеславской Набережной, 13 подземных контейнеров, 199 контейнеров для песко-соляной смеси, а также отремонтировано 510 тыс. кв. м разрушенного дорожного покрытия.

"В прошлом году было отремонтировано 1 768 дождеприемных камер, выполнен текущий ремонт коллекторов дождевой канализации на просп. Мануйловском, ул. Калиновой, ул. Янтарной. Также был очищен канал Гнилокиш (от Днепра до Донецкого шоссе) – всего 9 км", – добавил Михаил Лысенко.

В свою очередь Владислав Грицай, директор департамента жилищного хозяйства ДГС, рассказал, что в 2021 году было отремонтировано 34 лифта, 114 кровель, 77 сантехсистем и 231 подъезд.

"В 2021 году были завершены работы по утеплению фасада 28-этажного дома по пр. Героев, 1. Выполнено утепление фасада еще на 8 объектах. В 2022 году работы по утеплению продолжатся в домах по просп. Слобожанскому, просп. Б. Хмельницкого, ул. Калиновой, ул. Инженерной", – отметил Владислав Грицай.

В то же время Иван Булик, директор департамента капитального строительства ДГС, отметил, что в течение 2020-2021 гг. строительство, капремонты или реконструкции были проведены на 19 объектах, среди которых строительство уличного освещения на ж/м Северный, капремонт площади Шевченко, капремонты зеленых зон на левом берегу города.

"В настоящее время продолжаются работы по проведению капитального ремонта и реконструкции по 16 объектам, которые планируется завершить в 2022 году. Среди них – учебные заведения, третья очередь водовода в Таромском, капремонт ул. Криничной и ул. Магдалиновской и тому подобное", – отметил Иван Булик.

Полный отчет департаментов можно просмотреть по ссылкам на официальной странице Днепровского городского совета в Facebook: