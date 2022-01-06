Благодаря 'Большой стройке' первой объездной Днепра могут пользоваться до 20 тысяч авто в сутки

Мощность 7-километрового Южного обхода Днепра, соединившего Запорожскую трассу с Южным мостом, составляет 20 тыс. автомобилей в сутки. Первой объездной города уже ездят и легковые автомобили, и транзитные тяжелогрузы, сообщила пресс-служба Днепропетровской ОГА.

4-полосную объездную создали в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и открыли в конце прошлого года. На ней нанесена разметка со светоотражающими свойствами, а вдоль нее установлены отбойники.

"В Днепропетровской области строят и обновляют государственные трассы, ремонтируют местные автодороги. От качества дорог зависит жизнь населенных пунктов, благополучие и безопасность жителей. Южного обхода днепряне ждали давно. В настоящее время первой объездной областного центра уже пользуются и водители транзитного транспорта, и местные", – сказал глава ОГА Валентин Резниченко.

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На пересечении с улицей Аэропортовской была построена двухуровневая развязка. Она разделяет потоки транзитного и местного транспорта.

"Новая объездная значительно разгрузила Днепр от движущихся по Южному мосту автомобилей в направлении Запорожья. В первую очередь – улицы Яснополянскую и Космическую. Фуры больше не портят там дорожное покрытие", – отметил начальник Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.

Вблизи улицы Мильмана обустроен пешеходный переход и новые тротуары, а также подъезды к местным гаражам.

"Заметила, что Яснополянская теперь разгружена. Для города это очень хорошо. Мои знакомые ежедневно двигаются по этой автодороге на работу в Новоалександровку. Говорят, время в пути сократилось на 15 минут", – рассказала днепрянка Марина Дойна.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что за два года инициированной им программы "Большая стройка" в Украине были восстановлены около 14 тысяч километров дорог.