Безопасные дороги и полезные приложения: что нового в транспорте Днепра за 2021 год

В нынешнем году в Днепре было построено 8 светофорных объектов и установлено 10 обновленных остановок общественного транспорта.

Об этом говорилось в отчете городского головы Бориса Филатова за 2021 год: "Эта работа будет продолжаться, ведь речь идет о комфорте и безопасности людей. Так же, как и нанесение разметки, выделение нерегулируемых пешеходных переходов – особенно около учебных заведений – и обновление дорожных знаков".

О новом мобильном приложении, а также о планах Днепра касательно транспортной инфраструктуры – смотрите в видео: