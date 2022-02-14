Азербайджан еще раз доказал, что является настоящим другом Украины в трудные для нее времена, – Филатов

Азербайджан еще раз доказал, что является настоящим другом Украины в ее трудный период. В то время как некоторые западные страны отозвали своих представителей, азербайджанские дипломаты прибыли в восточную часть страны и проводят крупные культурные мероприятия.

Об этом заявил мэр города Днепр Борис Филатов, пишет издание Аzertag. В ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Украине Эльмирой Ахундовой и генеральным секретарем Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Дюсеном Касеиновым мэр Днепра поблагодарил азербайджанских друзей за поддержку Украины.

"Заслуживает одобрения то, что в сложный период Украины наши тюркские друзья приехали в Днепр и проводят большие культурные мероприятия", – сказал Филатов.

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Борис Филатов особо поблагодарил посла, Дюсена Касеинова и председателя Конгресса азербайджанцев Днепропетровской области Наджафа Ахмедова, активно участвующего в организации культурных мероприятий в Днепре.

"Мэрия реализует совместные проекты с азербайджанской диаспорой. Предлагаю провести вместе с диаспорой торжества в связи с праздником Новруз на главной площади Днепра в конце марта",- добавил Борис Филатов.

В свою очередь посол Эльмира Ахундова рассказала о важности визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Украину 14 января, подчеркнула, что подписанные документы открыли новую страницу в развитии сотрудничества между двумя странами. По ее словам, SOCAR расширяет свою деятельность в городе Днепр. Ведутся работы по открытию новой автозаправочной станции.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов сказал, что впервые посещает город Днепр: "В настоящее время большое значение имеет развитие межкультурных связей. В сложный для Украины период в стране следует проводить международные культурные мероприятия".

Высоко оценив предложение мэра по празднованию Новруза, Дюсен Касеинов подчеркнул, что в этих мероприятиях также примут участие творческие коллективы тюркоязычных стран.

Отметим, что во встрече также приняли участие председатель Конгресса азербайджанцев Днепропетровской области Наджаф Ахмедов, народный артист Азербайджана, профессор Ялчин Адыгезалов, второй секретарь посольства Самир Аллахвердиев.