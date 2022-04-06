'Армия должна двигаться'. В Днепре просят власть отменить акциз на грузовики для нужд ВСУ

Во время войны авто можно ввозить в Украину без платы за растаможку, но это правило действует не для всех. Руководитель Центра теробороны Днепра Геннадий Корбан просит отменить акциз на ввоз грузовиков для нужд армии.

Об этом сообщает informator. Корбан отметил, что акциз на ввоз грузовиков, еще действует без исключений.

5 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о практически полном освобождении на время войны импорта от налогов и сборов. Об этом сказано в карточке законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс на сайте ВР.

Закон уже опубликован в официальном издании "Голос України" и вступил в силу.

Информатор Деньги писал, что с 1 апреля растаможка авто на время военного положения будет бесплатной для украинцев.

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Также, по словам одного из авторов законопроекта нардепа Ярослава Железняка, большой бизнес сможет воспользоваться упрощенной системой налогообложения и платить единый налог. Для этого лимит годового дохода повысили с 10 млн грн до 10 млрд грн, а ограничения по количеству работников убрали. Налог будет составлять 2% от оборота вне зависимости от вида деятельности (за исключением торговли подакцизными товарами и работы игорного бизнеса). Но бизнес будут проверять на возможность рассчитаться картой, а не наличкой.

При этом, руководитель Центра теробороны Днепра Геннадий Корбан просит отменить акциз на ввоз грузовиков для нужд армии.

"Нужны бортовые грузовики, тягачи, подъемники, – много. Армия должна двигаться, это живой организм. Отмените акциз на ввоз грузовиков, для нужд армии. Он ещё действует без исключений. Это в среднем 20 тыс. евро на один грузовик. Куплю сразу сотню!", – написал в соцсети Геннадий Корбан.