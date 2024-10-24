В Украине стартовали продажи обновленной версии популярного кроссовера DASHING

Компания "АВТО МОТОР ГРУПП", входящая в состав "УКРАВТО ГРУПП", объявляет о новых поставках модели Jetour Dashing в комплектации Prestige. Благодаря внедрению новейших технологий улучшенная версия модели обещает еще больше впечатлений и преимуществ для водителей.

Об этом сообщил официальный представитель бренда Jetour в Украине. Он рассказал, что обновилось в Jetour Dashing.

Новая версия оснащена мощным 1,6-литровым турбированным двигателем, развивающим 190 л.с. и соответствует стандарту Евро-6. Данная комплектация агрегатирована 7-ми ступенчатой коробкой передач DCT.

Jetour Dashing уже успел завоевать признание в Украине с момента своего запуска в 2023 году, продемонстрировав отличные результаты среди клиентов. Улучшенная же версия кроссовера сулит еще больше преимуществ.

Что же обновилось в Jetour Dashing

Современные системы активной безопасности автомобиля

AEB – усовершенствованная система экстренного торможения с предупреждением о лобовом столкновении. LDW – система предупреждения о выезде из полосы движения. LKA – система удержания полосы движения.

Комфорт и удобство

2-х зонный климат-контроль. Адаптивный круиз-контроль и встроенная интеллектуальная круизная система ICA. TJA – интеллектуальный ассистент движения в пробке и система помощи при парковке (передний парктроник). Интеллектуальная очистка воздуха с фильтрацией PM2.5, генератором отрицательных ионов и мониторингом оксида углерода. Функция памяти положения кресел и автоматическая подстройка сидений под пассажира. Зеркало заднего вида с электрорегулировкой, подогревом и функциями памяти и автоматической коррекции при движении задним ходом. Адаптивный дальний и ближний свет.

Мультимедиа

Цветной сенсорный 15,6-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Дополнительные цифровые дисплеи для отображения состояния внешней среды. Поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Высококачественная акустика Sony с 8 динамиками исключительного звучания.

Экстерьер

Стильные 20-дюймовые легкосплавные диски (255/45 R20) для повышения стабильности на дороге и элегантности.

Обновленный Jetour Dashing – это сочетание инноваций, стиля и безопасности, он делает каждое путешествие комфортным и незабываемым.

Регулярная цена на обновленную версию Dashing с двигателем 1,6 литра составляет 1 150 000 грн*.