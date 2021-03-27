В Испании из-за наезда автомобиля пострадали семь человек. Фото
В провинции Гвадалахара в Испании в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек, четверо госпитализированы. Мужчина наехал на прохожих в состоянии отчаяния из-за личных проблем.
Об этом сообщает региональная служба экстренной медицинской помощи.Отмечается, что происшествие произошло в пятницу, 26 марта.
Водитель совершил наезд на людей. Среди семи пострадавших четырех пришлось госпитализировать. Среди них 52-летняя женщина и трое мужчин – 52, 54 и 66 лет.
По данным испанских СМИ человек намеренно совершил дорожно-транспортное происшествие, ведь был в состоянии отчаяния после того, как ему отказали в праве опеки над детьми. Правонарушителя арестовала полиция.
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