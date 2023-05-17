Где покупать дизтопливо, а где лучше этого не делать: результаты экспертизы

Эксперты проверили дизельное топливо, которое продают на украинских АЗС. Результаты трудно назвать отрадными – более 30 процентов "солярки" не соответствуют отечественным стандартам.

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Теневой рынок снова начинает набирать обороты, о чем свидетельствует последнее исследование столичного Института потребительских экспертиз. Не успел рынок прийти в себя от дефицита и стабилизировать цены, как его снова начали наполнять дешевым заменителем. Быстрота возврата фальсификаторов на рынок обусловлена также тем, что вскоре вернутся акцизы на горючее, и оно неизбежно подорожает, а это только увеличит их маржу.

В лабораторию были доставлены образцы 20 сетей из разных регионов страны. Эксперты проверили качество дизельного топлива в крупных и средних сетях WOG, SOCAR, Amic, Parallel, KLO, Prime, Авиас, Овис, Shell, Avantage 7, Neftek, NPG, U.GO, UPG, БРСМ-нефть, Marshall, Esko, Укрнафта, Патриот и Спектр.

В лаборатории проверили такие параметры, как температура вспышки в закрытом тигле, содержание серы и плотность. Все вышеперечисленные показатели должны быть в рамках допусков ДСТУ, иначе оно может нанести вред и автомобилю, и экологии – собственно воздуху, которым мы дышим. Как оказалось в ходе исследования, в ряде образцов приставка "евро" потеряла актуальность.

По аналогии с исследованиями бензина эксперты разделили результаты, полученные в лаборатории на зоны – зеленую, синюю и красную. В первую попали сети, результаты которых соответствовали всем нормативам и имели "запас прочности" по качеству, синюю – АЗС, топливо которых не имело нарушений по требованиям профильного ДСТУ, но было на граничных показателях, и красную – сети, топливо в которых оказалось не соответствовало нормативам.

Зеленая зона

Из 19 участников в эту зону попали только 7 – SOCAR, WOG, Amic, KLO, Parrallel, Овис и Prime. В первую очередь, проверили главный показатель дизтоплива – содержание серы. Фактически, это главный маркер того, действительно ли горючее сделано в Европе. С уверенностью можно сказать, что члены "зеленой" группы – "европейцы". Несколько слов, почему это так важно. Сера убийственна для нейтрализаторов и сажевых фильтров, извлечение ее из топлива тяжелый и затратный процесс. Например, если будет 1000 мг/кг (еще 10 лет назад это было нормой), нейтрализатор может перестать эффективно работать после 10-15 заправок. По украинским стандартам (аналогичным Евро 5) содержание серы в топливе допускается не более 10 мг/кг. Меньше серы было определено в дизельном горючем WOG (3 мг/кг), фактически отсутствует она и у SOCAR и Amic (по 4 мг/кг). Не отстали от коллег и KLO, Parallel, Prime – содержание серы минимальное.

Далее проверили еще один значительный показатель – температура вспышки дизельного топлива. Этот показатель может показать, не попадали ли в солярку посторонние компоненты, которые могут привести, например, к возгоранию "солярки" при аварии. Эта температура должна быть как минимум 55 °С. Рекордный результат, 71 градус у дизеля от SOCAR, практически такие же цифры и у коллег из Amic и WOG – по 70 единиц.

Синяя зона

Сети Avantage 7, Shell, Neftec, NPG, UPG, Marschall, Esko попали в синюю зону. Реализованное здесь дизельное топливо отвечало всем требованиям ДСТУ, но без запаса. Например, сера в дизельном топливе UPG и NPG была "на грани" нормативов - 10 мг/кг. Но, учитывая, что большинство из этих сетей позиционируют себя как дискаунтеры, то есть имеют более низкую цену на стелах, а также имеют региональный статус, это приличный результат.

Красная зона

И наконец, об аутсайдерах. Сюда попали образцы, приобретенные в сетях БРСМ-нефть, U.GO, Укрнафта, Авиас, Patriot и Спектр. На первый взгляд вроде бы и не так много, но нужно учитывать, что первые четыре сети списка всеукраинские, и насчитывают более 1000 АЗС по всей стране, а это очень значительная часть рынка. В основном проблема касалась содержания серы. И если у U.GO выявилось превышение нормы всего на 7 единиц (17 мг/кг), то у Авиас – почти на 12 (119 мг/кг).

В образце Patriot в лаборатории обнаружили содержание серы 357 мг/кг, а у БРСМ-нефть она достигла 362! Такая концентрация неизбежно приведет затратам на ремонт топливной системы и двигателя. Это еще не говоря о вредных выхлопах, которыми будут дышать жители Украины.

У образцов БРСМ-нефть и Patriot обнаружены также нарушения в параметре вспышки – возгорание происходит в 45 и 37 градусов Цельсия соответственно. Напомним, что это может свидетельствовать о том, что в топливе есть посторонние компоненты. Кроме того, топливо этих продавцов огнеопасно, поскольку чем ниже температура от норматива, тем выше вероятность его взрыва при ДТП или другой чрезвычайной ситуации. В образце Patriot также была обнаружена пониженная плотность, что может указывать на то, что данное горючее является зимним.

Итоги

Сейчас дизельное топливо – кровь не только экономики, но и войны. Зарабатывать на подделках в такое время это как минимум цинично. То, что государство сейчас снизило требования к качеству и убрало налоги для наполнения рынка, некоторые дельцы расценили как слабость и повод обогатиться. Это также влияет и на конкурентность, ведь "честные" сети взяли на себя бремя добровольного налогообложения, помогая армии. Поэтому владельцам бизнесов, государственным учреждениям критической и логистической инфраструктуры, аграриям следует крайне разборчиво относиться к выбору поставщиков горючего, чтобы не столкнуться с проблемами с транспортом. Владельцам частных авто эксперты тоже рекомендуют заправляться только в сетях, не идущих на компромиссы с качеством.

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