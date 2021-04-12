World Car Awards признали президента Toyota человеком года

World Car Awards выбрали президента и генерального директора Toyota Motor Corporation Акио Тойода человеком года в автомобильной индустрии.

В состав жюри премии входят девяносто три признанные международные журналисты. Они отметили, что в 2020 году под его руководством Toyota оставалась прибыльной, несмотря на COVID-19, защищая тем самым рабочие места во всем мире. Об этом сообщили на сайте World Car Awards.

Премия отметила, что он поддерживает темпы постоянного развития Toyota в эпоху автономности, общего пользования и электричества, а также инициировал строительство экологического города будущего Woven City, и сам активно участвует в автоспорте, как водитель.

В то же время Тойода поблагодарил от имени всех 360 000 членов команды компании по всему миру.

"Однако, если вы не против, я хотел бы изменить эту награду с автомобильного "человека" года на автомобильных "людей" года, ведь это коллективное усилие всех наших глобальных сотрудников, розничных торговцев и поставщиков, что сделали Toyota, которой она является сегодня. И я, например, не мог бы быть счастливее, или более благодарным генеральным директором", – сказал президент бренда.

Он также поблагодарил и признал вклад всей автомобильной промышленности.

"В Toyota нам очень повезло, что мы смогли защитить работу наших членов команды во время COVID-19 и продолжить нашу работу для решения будущих вызовов отрасли. Как компания, мы стремимся обеспечить мобильность для всех, но мы все равно стремимся создать новые способы поддержания благосостояния нашей планеты и людей везде", – заявил Тойода.

На награду премии, которая отмечает человека, что внес значительный вклад в мировую автомобильную промышленностью в период с 1 января по 31 декабря 2020 года, претендовали пять финалистов. Среди них также были: вице-президент Tata Motors Пратап Бозе, председатель правления Hyundai Motor Group Юйсун Чун, главный креативный директор Hyundai Motor Group Люк Донкервольке, менеджер программы MX-30 от Mazda Motor Corporation Томико Такеучи.

Награда "Мировой автомобильный человек года" – это только одна из шести наград, которые ежегодно вручаются World Car Awards. Награды созданы, чтобы отразить реальность мирового рынка, а также признать, наградить и вдохновить на совершенство, лидерство и инновации в быстро меняющейся автомобильной отрасли.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине назвали "Автомобили 2021 года". По итогам голосования общественного и профессионального жюри в номинации за лучшую модель победила Skoda Octavia.