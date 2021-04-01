Вышел новый роскошный Range Rover SVAutobiography

Land Rover выпустил версию Ultimate Edition Range Rover SVAutobiography. Ее вручную создало подразделение компании SV Bespoke в техническом центре эксплуатации автомобилей в Великобритании.

Автомобиль доступен с динамичной и длинной колесной базой. Первая считается наиболее ориентированной на водителя. Она оснащена настроенной подвеской и рулевым управлением, меньшей высотой езды на 8 мм и доступна с двумя двигателями: 557-сильным бензиновым V8 с наддувом или разъемным гибридом P400e мощностью 398 л. с., который только на электричестве может проехать до 40 км. Об этом сообщает Carscoops.

С P400e Range Rover сможет проехать 40 км только на электричестве Carscoops

Особенностью Ultimate Editions является покрытие Orchard Green, контрастная крыша и боковые зеркала Narvick Black, медные акценты на внешних значках, детали Graphite Atlas на решетке, переднем бампере, капоте и боковых вентиляционных отверстиях, и 22-дюймовые двухцветные колеса.

Они дополняются отделкой Ebony/Vintage Tan внутри или кожаной обивкой от Poltrona Frau, отделкой из углеродного волокна Steel Weave и обивкой потолка Ebony.

Салон доступен в обработке Ebony/Vintage Tan или кожаной обивке Poltrona Frau Carscoops

С длинной колесной базой на заднем сиденье доступное место для ног в 1,2 метра. Также есть сиденья, что откидываются, с функциями подогрева, охлаждения и массажа, подставки для ног, раскладные столики и холодильник.

Цены на Range Rover SVAutobiography Ultimate Edition V8 начинаются с 183 706 фунтов стерлингов, тогда как SVAutobiography Dynamic можно заказать за 147 441 фунтов стерлингов.

В версии с длинной колесной базой можно откидывать сиденья Carscoops

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Land Rover вывел на тесты новый Range Rover 2022. У него есть как обычная версия, так и с длинной колесной базой.