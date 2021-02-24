VW показал версию "Голубая лагуна" седана Jetta GLI

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
1,4 т.
VW показал версию 'Голубая лагуна' седана Jetta GLI

Компания Volkswagen планирует представить целую серию эксклюзивных моделей для своих фанов. Первым проектом стал седан "Голубая лагуна", созданный на базе седана Jetta GLI.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль создан по мотивам Jetta GLI 2004 года.

Компании Air Design дополнила облик модели боковыми "юбками", задним антикрылом и передним спойлером Fifteen52

Новый концепт Blue Lagoon Jetta GLI создан на основе серийной версии Jetta GLI Autobahn с механической коробкой передач. Базовый черный оттенок Deep Black Pearl сменили на ярко синий с помощью виниловой пленки Orafol Midnight Blue Metallic.

Черный окрас Deep Black Pearl сменили на ярко синий с помощью виниловой пленки Orafol Midnight Blue Metallic

Команда проекта привлекла специалистов компании Air Design, которые дополнили облик модели боковыми "юбками", задним антикрылом и передним спойлером Fifteen52.

Дополняют облик 20-дюймовые диски BBS CH-R

Дополняют облик 20-дюймовые диски BBS CH-R, которые обули в скоростную низкопрофильную резину 235/35 Continental ExtremeContact Sport. В подвеске использовали регулируемые амортизаторы H&R.

"Фишкой" интерьера стал набалдашник в форме мяча для гольфа от Black Forest Industries

Не менее выразительно выглядит интерьер модели, который дополнили передними "ковшами" Recaro Ergomed ES с кожаной отделкой, а также оригинальным набалдашником в форме мяча для гольфа от Black Forest Industries.

Спереди в салоне установили кресла Recaro Ergomed ES с кожаной отделкой

Уникальный автомобиль будет представлен многочисленным поклонникам марки Volkswagen на слетах энтузиастов по всей стране в течение года.

Уникальный автомобиль будет представлен многочисленным поклонникам марки на слетах энтузиастов по всей стране

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, подразделение компании Volkswagen в Нидерландах представила уникальную версию Polo Harlekin, построенную по мотивам аналогичной модели 90-х годов. Новинка имеет оригинальную окраску кузовных панелей с использованием красного, синего, зеленого и желтого цветов.

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