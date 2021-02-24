VW показал версию "Голубая лагуна" седана Jetta GLI
Компания Volkswagen планирует представить целую серию эксклюзивных моделей для своих фанов. Первым проектом стал седан "Голубая лагуна", созданный на базе седана Jetta GLI.
Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль создан по мотивам Jetta GLI 2004 года.
Новый концепт Blue Lagoon Jetta GLI создан на основе серийной версии Jetta GLI Autobahn с механической коробкой передач. Базовый черный оттенок Deep Black Pearl сменили на ярко синий с помощью виниловой пленки Orafol Midnight Blue Metallic.
Команда проекта привлекла специалистов компании Air Design, которые дополнили облик модели боковыми "юбками", задним антикрылом и передним спойлером Fifteen52.
Дополняют облик 20-дюймовые диски BBS CH-R, которые обули в скоростную низкопрофильную резину 235/35 Continental ExtremeContact Sport. В подвеске использовали регулируемые амортизаторы H&R.
Не менее выразительно выглядит интерьер модели, который дополнили передними "ковшами" Recaro Ergomed ES с кожаной отделкой, а также оригинальным набалдашником в форме мяча для гольфа от Black Forest Industries.
Уникальный автомобиль будет представлен многочисленным поклонникам марки Volkswagen на слетах энтузиастов по всей стране в течение года.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, подразделение компании Volkswagen в Нидерландах представила уникальную версию Polo Harlekin, построенную по мотивам аналогичной модели 90-х годов. Новинка имеет оригинальную окраску кузовных панелей с использованием красного, синего, зеленого и желтого цветов.