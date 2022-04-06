VW Group прекратит выпуск 60% моделей с ДВС в Европе к 2030 году

Немецкий концерн Volkswagen Group планирует сократить 60 процентов всех своих моделей с ДВС на европейском рынке к 2030 году. Кроме того, производитель намерен сконцентрировать свои усилия не на увеличении объемов выпуска продукции, а на повышении прибыльности и машинах премиум сегмента.

Об этом сообщает портал Carscoops. Новая стратегия обусловлена глобальными изменениями на рынке, которые обусловлены современными реалиями.

Немецкий автомобильный гигант, который за последние годы занимает лидирующие позиции на мировом рынке, имеет в своем продуктовом портфолио свыше 100 моделей различных брендов. С учетом современных трендов в концерне намерены активно развивать электрическое направление и планируют постепенное сокращение производства автомобилей с дизельными и бензиновыми моторами. В первую очередь это коснется европейского рынка, где в последние годы существенно ужесточились экологические нормы.

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Глобальная нехватка чипов в сочетании с растущим спросом на новые автомобили позволила премиальным брендам, таким как Mercedes-Benz и BMW, повысить цены и добиться рекордной прибыли в прошлом году, несмотря на сокращение объемов. VW хочет последовать этому примеру во главе с Audi, которая уже объявила о новом акценте на высокомаржинальные премиальные сегменты, отходя от более популярных моделей, таких как супермини A1 и субкомпактный внедорожник Q2. Не случайно большая часть прибыли VW до вычета налогов в размере 20 млрд евро в прошлом году пришлась на Audi и Porsche.

В интервью Financial Times Арно Антлиц, финансовый директор группы, сказал: "Главная цель – не рост. Мы больше ориентируемся на качество и маржу, а не на объемы и долю рынка". Высокопоставленный чиновник сказал, что VW меньше зависит от объемов и роста, поскольку им удалось сократить постоянные расходы на 10% досрочно. Таким образом, огромные инвестиции в размере 52 млрд евро в электромобили не добавят мощности заводам VW Group, таким как Цвиккау и Эмден, где производство было перенесено с автомобилей с ДВС на электромобили при сохранении рабочих мест.

Антлиц отметил, что электромобили не так прибыльны, как модели с ДВС, из-за значительно более высокой стоимости сырья для аккумуляторов. Тем не менее, он надеется, что война скоро закончится и приведет к снижению цен на никель, и по-прежнему уверен, что производственные затраты будут снижены в долгосрочной перспективе благодаря новым аккумуляторным технологиям.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, средняя стоимость автомобилей в странах Европы выросла на треть.

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