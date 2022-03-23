ВСУ получат удивительные самодельные баги из Черновцов

Сергей Иванов
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ВСУ получат удивительные самодельные баги из Черновцов
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Черновицкий предприниматель Владимир Садык вместе со своей командой создает необычные автомобили для ВСУ. Народные умельцы строят баги и говорят, что готовы поставить производство на поток.

Об этом рассказал телеканал "Общественное Буковина". Первое такое авто Владимир собрал для себя, но когда началась война, он узнал, что в армии подобные автомобили очень уместны. Потому решили наладить выпуск таких авто для ВСУ.

Конструкция баги проста, чтобы его можно было легко отремонтировать. Позади установлен бензиновый двигатель ВАЗ. Пока что построена двухместная версия, но в разработке уже санитарный вариант с креплением для носилок. Себестоимость одного баги – 5000 долларов. Сейчас организован сбор средств и мастера готовы построить три внедорожника всего через две недели.

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