Volkswagen ID Buzz появится на рынке США в 2023 году

Volkswagen ID Buzz прибудет в США в 2023 году, как модель 2024 модельного года. А представят его в следующем году.

Полностью электрический пассажирских фургон – это идеологический преемник Microbus. В Европе будет также доступна грузовая версия, но она выйдет позже, чем обычная. Об этом сообщает сайт Car and Driver.

В Европе появятся пассажирские и коммерческие версии с короткой и длинной колесной базой. Модельный ряд для американского рынка будет включать только одну модель и единственный вариант колесной базы. Позже ожидается появление грузовой модификации, которая сможет передвигаться на автопилоте.

ID Buzz будет доступен с тремя различными вариантами аккумулятора. Ожидается, что базовая модель получит задний привод и мотор мощностью около 200 л.с. А топовую версию оснастят двумя єлектромоторами суммарной мощностью порядка 300 л.с. и полным приводом.

С аккумуляторами на 111 кВтч автомобиль сможет преодолеть до 550 км. Также есть информация о потенциальной солнечной панели, установленной на крыше, которая может увеличить дальность действия до 15 км, но это остается подтвержденным.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Volkswagen готовит беспилотный электроминивэн, который строят на базе ID. BUZZ. Выпустить его планируют в 2025 году.