Volkswagen назвал цены на обновленный Tiguan Allspace

Немецкая компания VW назвала цены и открыла в Европе прием заказов на обновленный кроссовер Tiguan Allspace. Автомобиль получил слегка более современную внешность и расширенный список опций.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Первоначально в компании провели рестайлинг базовой модели Tiguan, а теперь пришла пора удлиненной 7-местной модификации Tiguan Allspace.

Автомобиль получил видоизмененные облицовку радиатора, светотехнику и бамперы. Кроме того, в списке опций появились 19- и 20-дюймовые легкосплавные диски нового дизайна. Также кроссовер прибавил 22 мм и теперь достигает в длину 4723 мм. Легче всего новинку узнать спереди, где появились LED-фары нового рисунка. За доплату впервые предложена матричная оптика IQ.Light, имеющая по 24 диода в блоке и способная изменять форму светового пучка в зависимости от дорожной ситуации.

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Tiguan Allspace будет предложен в трех вариантах комплектации – Life, Elegance и R-Line. Все они получили расширенный список опций. В Германии базовая версия Life оснащается мультифункциональным рулевым колесом с кожаной отделкой, системой переключения фар Light Assist, развлекательной системой с 6,5-дюймовым сенсорным экраном, адаптивным круиз-контролем и системой экстренного торможения. Версия Elegance отличает хром-пакетом и 19-дюймовыми дисками.

Покупатели, желающие подчеркнуть свою спортивность, могут заказать вариант R-Line. Он отличается спортивным рулем с сенсорными кнопками, карбоновыми декоративными вставками, оригинальной графикой цифровой шкалы приборов и стильными дисками размером 19 или 20 дюймов.

В Европе обновленный Tiguan Allspace предложен с тремя бензиновыми двигателями – 1.5 TSI (150 л.с.), 2.0 TSI (190 л.с.) и 2.0 TSI (245 л.с.). Поклонникам турбодизелей будут доступны версии 2.0 TDI мощностью 150 и 200 сил. Коробки передач — 6-ступенчатая "механика" или 7-ступенчатый "робот" DSG. Привод – передний или полный.

Стоимость VW Tiguan Allspace стартует с 36230 евро за самую простую версию с мотором 1.5 TSI и МКП.

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