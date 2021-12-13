Volkner Mobil показал автодом с гаражом для Porsche

Сергей Иванов
Новости
3 минуты
835
Volkner Mobil показал автодом с гаражом для Porsche

Немецкая компания Volkner Mobil из Вупперталя представила новое детище – роскошный дом на колесах со встроенным гаражом для размещения спорткара.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Самая яркая особенность Performance S – отсек в центральной части машины, куда можно поместить спорткар. Это стало возможным благодаря H-образной раме грузовика, подвижной плите пола, которая выдвигается с помощью гидравлики, и стальным опорам.

Самая яркая особенность Performance S – отсек в центральной части машины, куда можно поместить спорткар
Видео дня

Performance S представляет собой симбиоз грузовика и автобуса благодаря квадратной форме, большому лобовому стеклу и фарам, позаимствованным у Mercedes Actros. Автомобиль имеет длину 12 м, ширину 2,5 м и высоту 3,85 м, а общий вес составляет 18 тонн. Установленный сзади дизельный двигатель Volvo выдает 460 л.с., а питание для него поступает из 350-литрового топливного бака.

Установленный сзади дизельный двигатель Volvo выдает 460 л.с.

Несмотря на наличие гаража посередине, Performance S довольно просторный и в нем достаточно места для хранения вещей. Благодаря выдвижным элементам глубиной 0,5 м и шириной 10 м внутреннее пространство на стоянке может быть увеличено с 30 до 35 м2.

Благодаря выдвижным элементам глубиной 0,5 м и шириной 10 м внутреннее пространство на стоянке может быть увеличено с 30 до 35 м2

Оба передних сиденья обогреваются и охлаждаются, имеют функцию массажа и могут разворачиваться на 360 градусов. Автомобиль оснащен адаптивным круиз-контролем, ассистентом движения в полосе и системой экстренного торможения.

Оба передних сиденья обогреваются и охлаждаются, имеют функцию массажа и могут разворачиваться на 360 градусов

В салоне предусмотрена зона отдыха с обеденным столом, телевизором, множеством шкафов для хранения вещей, встроенными динамиками, светодиодным освещением и парой больших окон-навесов. Рядом находится полноразмерная кухня со всем необходимым, включая плиту, духовку, холодильник и посудомоечную машину.

В салоне предусмотрена зона отдыха с обеденным столом, телевизором, множеством шкафов для хранения вещей

Также в кемпере есть просторная ванная комната с туалетом, душем и большой раковиной. В машине предусмотрены несколько объёмных баков для пресной и технической воды.

В задней части автодома находится основная спальная зона с двуспальной кроватью, дополнительными шкафами, окнами-навесами и подсветкой в виде звездного неба. Помимо дизельного двигателя, энергия для устройств вырабатывается солнечными панелями мощностью 2400 кВт, установленными на крыше.

Помимо дизельного двигателя, энергия для устройств вырабатывается солнечными панелями мощностью 2400 кВт, установленными на крыше

И хотя цена этого автодома в $1,85 млн кажется достаточно внушительной, возможность путешествовать в любую точку мира с семьей, большей частью личных вещей и любимым автомобилем выглядит весьма привлекательно.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, за кемпером за $290 тысяч выстроилась очередь на 9 месяцев.

ГерманияНовости автомиракемперавтоновоституризм