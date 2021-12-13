Volkner Mobil показал автодом с гаражом для Porsche

Немецкая компания Volkner Mobil из Вупперталя представила новое детище – роскошный дом на колесах со встроенным гаражом для размещения спорткара.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Самая яркая особенность Performance S – отсек в центральной части машины, куда можно поместить спорткар. Это стало возможным благодаря H-образной раме грузовика, подвижной плите пола, которая выдвигается с помощью гидравлики, и стальным опорам.

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Performance S представляет собой симбиоз грузовика и автобуса благодаря квадратной форме, большому лобовому стеклу и фарам, позаимствованным у Mercedes Actros. Автомобиль имеет длину 12 м, ширину 2,5 м и высоту 3,85 м, а общий вес составляет 18 тонн. Установленный сзади дизельный двигатель Volvo выдает 460 л.с., а питание для него поступает из 350-литрового топливного бака.

Несмотря на наличие гаража посередине, Performance S довольно просторный и в нем достаточно места для хранения вещей. Благодаря выдвижным элементам глубиной 0,5 м и шириной 10 м внутреннее пространство на стоянке может быть увеличено с 30 до 35 м2.

Оба передних сиденья обогреваются и охлаждаются, имеют функцию массажа и могут разворачиваться на 360 градусов. Автомобиль оснащен адаптивным круиз-контролем, ассистентом движения в полосе и системой экстренного торможения.

В салоне предусмотрена зона отдыха с обеденным столом, телевизором, множеством шкафов для хранения вещей, встроенными динамиками, светодиодным освещением и парой больших окон-навесов. Рядом находится полноразмерная кухня со всем необходимым, включая плиту, духовку, холодильник и посудомоечную машину.

Также в кемпере есть просторная ванная комната с туалетом, душем и большой раковиной. В машине предусмотрены несколько объёмных баков для пресной и технической воды.

В задней части автодома находится основная спальная зона с двуспальной кроватью, дополнительными шкафами, окнами-навесами и подсветкой в виде звездного неба. Помимо дизельного двигателя, энергия для устройств вырабатывается солнечными панелями мощностью 2400 кВт, установленными на крыше.

И хотя цена этого автодома в $1,85 млн кажется достаточно внушительной, возможность путешествовать в любую точку мира с семьей, большей частью личных вещей и любимым автомобилем выглядит весьма привлекательно.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, за кемпером за $290 тысяч выстроилась очередь на 9 месяцев.