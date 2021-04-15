Во Франции старые авто предлагают обменять на электровелосипеды

Франция предлагает владельцам старых автомобилей возможность сдать свои машины в утиль в обмен на грант в размере 2500 евро на приобретение электрического велосипеда.

Депутаты Национального собрания утвердили инициативу предварительным голосованием. Это была поправка к законопроекту о климате, целью которого является уменьшение выбросов парниковых газов на 40% в 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. Об этом сообщает Reuters.

В случае принятия поправки Франция станет одной из первых стран в мире, которая предложит людям возможность обменивать устаревшие автомобили на велосипед.

"Это решение заключается не в том, чтобы сделать автомобили более экологичными, а просто в уменьшении их количества", – сказал Оливье Шнайдер из Французской федерации пользователей велосипедов.

В прошлом году похожую схему ввели в Литве. Автомобиль, который загрязняет окружающую среду, можно сдать на утилизацию, а взамен получить компенсацию на покупку велосипеда, самоката или билета на проезд в общественном транспорте.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в британском Ковентри власть будет платить автовладельцам до 3000 фунтов стерлингов за отказ использовать авто с ДВС. Зато предлагают пользоваться транспортом, который меньше загрязняет окружающую среду.