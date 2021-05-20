В ЮАР выставили на продажу репликар Mercedes-Benz SL первого поколения

Южно-Африканская компания Crossley & Webb предложила приобрести репликар Gullwing Tribute на тему легендарного "Крыла чайки". За автомобиль просят скромную сумму $128435.

Об этом сообщается на сайте компании. Дебютировавший в 1954 году Mercedes-Benz 300 SL по праву считается одним из самых стильных и значимых автомобилей в истории (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Не удивительно, что на сегодняшний день стоимость оригинального купе может превышать миллион долларов, тем более, что всего было изготовлено 1400 купе этой модели.

Естественно, что не каждому по карману такая покупка. Поэтому в одной из мастерских в Кейптауне был создан этот уникальный Gullwing Tribute. В его основе лежит пространственная стальная рама к которой крепятся кузовные панели из алюминия. Создатели постарались максимально передать стиль оригинальной модели. На постройку машины ушло долгих 5 лет, а алюминиевый кузов изготовили используя 3D-модель оригинального купе SL.

Техническим "донором" выступил купе-кабриолет 2001 SLK32 AMG. Под капотом купе располагается 3,2-литровый 350-сильный компрессорный V6. В паре с ним работает автоматическая коробка передач. По утверждению продавца, репликар на 400 кг легче серийного SLK32, а на разгон до первой "сотни" требуется около 5 секунд.

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