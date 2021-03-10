В Украине в феврале изготовили полтысячи автомобилей

В феврале в Украине было произведено 503 единицы транспортных средств. По сравнению с 2020 годом за этот же период объем выпуска автомобилей вырос в 2,2 раза.

В то же время по отношению к январю 2021 года производство уменьшилось почти на 17 процентов. Выпуск легковых автомобилей в прошлом месяце увеличился до 449 авто, что в три раза больше, чем в феврале 2020 года. На Еврокаре выпустили 241 машину, а на ЗАЗе – 208 легковых авто. Об этом сообщили в "Укравтопроме".

Коммерческих автомобилей в феврале не производили. Выпуск автобусов упал почти на 30% до 54 единицы. Их производили такие предприятия:

"Черкасский автобус" – 25 ед.,

Черниговский автозавод – 19 шт.,

ЗАЗ – 8 автобусов,

завод "Часовоярские автобусы" – два автобуса.

Всего с начала 2021 года в Украине было произведено 1107 ед. автотранспортных средств. Это на 3% больше, чем годом ранее. Из них легковых автомобилей – 1025 шт. (+ 10%), коммерческих – 4 шт. (-60%), автобусов – 78 шт. (-42%).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, с начала года в Украине зарегистрировали 53000 подержанных иномарок. Это в 4,4 раза больше реализации новых моделей за тот же период.