В США рассмотрят иск Tesla против стартапа Rivian

Иск Tesla против Rivian, который подали в июле 2020 года, будут рассматривать в Калифорнийском суде.

Компания Илона Маска утверждает, что производитель электрокаров Rivian "незаконно присваивал коммерческую тайну, конфиденциальность и частную информацию", поощряя в этом работников Tesla, которых они потом снимали. Об этом сообщает Carscoops.

Tesla утверждает, что сотрудники уходили от них в Rivian и забирали с собой коммерческую тайну. В иске компания отмечает, что у них переманили не менее 178 работников.

Rivian отрицает обвинения и говорит, что Tesla пытается остановить конкуренцию на рынке электромобилей. Они подали ходатайство в Верховный суд Калифорнии об отклонении иска, но его не приняли. Суд также отклонил просьбы не принимать иски, поданные к семи бывшим сотрудникам Tesla, которые сейчас работают в Rivian.

В своем иске Тесла отмечает: "Присвоение конкурентно полезной конфиденциальной информации Tesla при переходе к новому работодателю является очевидно неправильным и рискованным. Такое поведение возможно только для важной выгоды – использовать ее для обеспечения конкурентных интересов нового работодателя".

Rivian всегда отрицали претензии и заявляли, что они "не вводили и не будут вводить интеллектуальную собственность бывших работодателей в свою систему".

"Rivian состоит из высокоэффективных команд, которые руководствуются миссией, и наша бизнес-модель и технология базируются на многолетнем инженерном, дизайнерском и стратегическом развитии. Это требует взноса и ноу-хау тысяч сотрудников из различных технологических и автомобильных отраслей", – отметил автопроизводитель.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Rivian показали на испытаниях свой новый пикап R1T, который начнут продавать в июне 2021 года.