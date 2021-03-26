В США продают Lamborghini Countach для фанатов 80-х

В американском Кливленде продают Lamborghini Countach 1988 года за 395 000 долларов. Автомобиль производили в течение 16 лет, но создали всего 2000 экземпляров.

Предлагаемый на продажу Countach 5000 Quattrovalvole оснащен четырехцилиндровым 5,2-литровым атмосферным V12. Его мощность – 449 л.с. при 7000 об/мин, а крутящим момент достигает 500 Нм при 5200 об/мин. Об этом сообщает Carscoops.

Lamborghini Countach в оттенке Nero Carscoops

Кузов окрашен в черный цвет, который контрастирует с золотистыми колесами OZ Racing и значками. Модель 5000 Quattrovalvole имеет высокое заднее крыло и два выразительных воздухозаборника на крышке двигателя. Также автомобиль получил новые бамперы.

Четырехцилиндровый 5,2-литровый атмосферный V12 Carscoops

Этот Countach проехал всего 84 338 км. Салон украшен кожей бежевого цвета, а верхняя часть приборной панели получила темно-коричневую отделку. В списке опций – аудиосистема с радио и кассетным плеером. Неизвестно, сколько предыдущих владельцев было у модели, но видно, что за ней ухаживали.

Салон отделан бежевой кожей Carscoops

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на аукцион Bring A Trailer выставили редкий Lamborghini Countach LP400 S Series III, который является одним из 82 экземпляров, произведенных в 1982 году. Его оценивали в 233 000 долларов.