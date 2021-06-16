Угонщика Lamborghini догнали и задержали с помощью обычного скутера

Американец Крис Сандер самостоятельно догнал вора своего Lamborghini Urus. Им оказался 14-летний парень.

История случилась несколько дней назад в Майами-Бич, США. Сандер был дома, когда услышал, как завелся его роскошный внедорожник с V8. Мужчина быстро выбежал на улицу и сел на скутер, чтобы догнать автомобиль, который стоит около 200 000 долларов. Об этом сообщает канал WSVN (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Вор, которого зовут Андре Калинин, проехал на автомобиле несколько кварталов и припарковал его на тротуаре. Там его и обнаружил Сандер. По его словам, юноша испугался того, что сделал, и даже попросил у него совета.

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"Он сказал:" Я только что украл Lamborghini. У меня нет водительского удостоверения. Я не могу ездить. Мне 14, я не знаю, что делать", – рассказал владелец внедорожника.

Крис добавил, что не был уверен, есть ли у Калинина оружие и не сумасшедший ли он. Однако он все равно попытался поговорить с парнем и успокоить его.

Полиция задержала Андре и передала его в суд. По разным источникам, это уже не первое преступление парня.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в США мужчина похитил два полицейских автомобиля во время одной погони, которая растянулась на 96 километров.