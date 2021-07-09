В МВД готовят закон, который будет оплачивать 'доносы' за нарушения ПДД

В Министерстве внутренних дел готовят законопроект, по которому украинцы смогут сами фиксировать нарушения правил дорожного движения и сообщать об этом правоохранителей по специальному мобильному приложению.

Об этом на своем Youtube-канале сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий. По словам политика, в проекте закона говорится, что любой гражданин сможет фиксировать нарушения ДПП авто с номерными знаками и отправлять видео нарушения в полицию.

"Видео будет попадать в центр МВД, где сидит живой человек и просматривает видео. В случае если он видит, что на записи есть нарушение, то в автоматическом виде будет создаваться постановление о нарушении, что будет отправляться владельцу авто", – сказал депутат.

Видео дня

Оспаривать такое постановление можно в установленном порядке через суд.

Куницкий добавил, что будет разработано приложение, авторизоваться в котором можно будет через "Дію". При этом приложение будет отправлять видео нарушения в специальном зашифрованном формате.

За такие "доносы" человек, отправивший видео, может получить 10% в случае оплаты нарушителем штрафа.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский подписал закон, который усилил ответственность за нарушение правил дорожного движения. В частности, ужесточил наказание за пьяное вождение.