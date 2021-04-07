В Мининфраструктуры обнародовали законопроект о техосмотре: что изменится

Министерство инфраструктуры Украины обнародовало законопроект об обязательном техосмотре.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств" разработан для выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Согласно законопроекту, все транспортные средства, используемые на дорогах общего пользования должны проходить периодический техосмотр. В частности, легковые автомобили (с количеством пассажиров до 9) должны проходить ТО через 4 года после первой регистрации, а дальше – раз в 2 года. Если автомобиль используется в такси, техосмотр должен проводиться ежегодно.

Если автомобиль вовремя не прошел обязательный техосмотр, владелец получит штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 грн).

Обязательному техническому контролю не подлежат транспортные средства:

передвигающиеся со скоростью до 25 км/ч;

которые не используются на дорогах общего пользования;

с объемом двигателя, не превышающим 125 куб см, или электродвигателем мощностью до 4 кВт;

По мнению авторов, "реализация проекту приведет к уменьшению на 30% уровня смертности в результате ДТП в течение 4 лет после вступления в силу, улучшение состояния безопасности дорожного движения и транспортной дисциплины участников, снижение уровня аварийности, уменьшение количества ДТП и тяжести их последствий, уменьшение вредного воздействия автомобилей на природу, адаптацию норм законодательства Украины к требованиям нормативных актов ЕС".

Как писал OBOZREVATEL, министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что технический осмотр транспортных средств в Украине могут начать в 2022 году. Прежде всего его будут проходить машины, которые ввозятся на территорию Украины. Техосмотр в Украине был отменен в 2011 году.