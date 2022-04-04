В Латвии для воинов ВСУ готовят необычную технику

Латвийские специалисты из компании LV-Tec передали партию специально подготовленных квадроциклов для нужд украинской армии. Активисты продолжают готовить новые образцы техники для защитников Украины и призывают всех неравнодушных граждан Латвии присоединяться к их инициативе.

Об этом сообщили представители LV-Tec на своей странице в Facebook. Первая партия квадроциклов уже передана украинским военным. Но в компании не намерены останавливаться на достигнутом и готовят следующую партию мобильных транспортных средств.

Специально подготовленные яркие и быстрые квадроциклы могут использоваться для разведывательных целей, нанесения ударов по живой силе и технике врага, а также эвакуации раненых. Кампания помощи украинской армии получила название "Твоя квадра может больше". Ее организаторами стали энтузиаст Угис Свиридо и его друг, боец 19-го батальона боевого обеспечения Нацгвардии ВСУ.

Видео дня

В рамках акции поддержки, активисты собирают квадроциклы у частных лиц и предприятий. Затем передают их мастерам, которые адаптируют машины для выполнения боевых задач. В частности, в компании LV-Tec проводят модернизацию квардроциклов, дополняя их креплениями для стрелкового оружия, багажниками, устанавливают специальную светотехнику и более эффективные глушители, а также перекрашивают в защитные цвета для лучшей маскировки. В настоящее время в работе находится более 10 квадроциклов, но их количество продолжает расти.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Австралия передаст украинским воинам партию современных бронетранспортеров Bushmaster.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!