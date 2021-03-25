В компании Fusion поделились секретами создания Eleanor

Американская Fusion Motor Company, владеющая лицензией на создание копии Ford Mustang Shelby GT500 "Eleanor" из знаменитого блокбастера "Угнать за 60 секунд", показала свое творение.

Об этом сообщает портал Сarscoops. Мастера компании Fusion берут за основую Ford Mustang 1967-68 годов выпуска и трансформируют "доноров" в стильные и мощные Eleanor.

После тщательной реставрации стального кузова на него монтируются внешние кузовные панели из углепластика. Затем автомобиль отправляется на покраску. После чего производится полная сборка машины. Покупателям предлагается обширный список опций, которые можно заказать для модели, включая выбор силового агрегата.

На видео представлен экземпляр, оснащенный 7-литровым мотором Roush V8. Этот "монстр" развивает 567 л.с., а крутящий момент достигает 732 Нм. А если установить компрессор, что с него можно "снять" порядка 760 л.с. В паре с этим двигателем предлагается 6-ступенчатая "механика", которая отправляет момент к задней паре колес.

В базовой версии автомобиль оснащается компонентами подвески от компании Detroit Speed, которая обеспечит машине гораздо лучшую стабильность и управляемость, чем оригинальная "фордовская" подвеска 60-х годов прошлого века. Также Fusion Motor Company оснащает свои машины фирменной выхлопной системой и тормозами от Wilwood.

Покупка лицензионной копии Eleanor – удовольствие не из дешевых. Стоимость стартует с отметки $249 тысяч, а при заказе дополнительных опций может вырасти до $300 тысяч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, оригинальный Ford Mustang Eleanor 1967 года из голливудского боевика "Угнать за 60 секунд" с Николасом Кейджем в главной роли выставили на торги в Германии.