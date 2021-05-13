В Jeep рассказали о планах на внедорожный минивэн

В Jeep заявили, что не собираются делать минивэн. Бренд имеет определенные характеристики, для которых автомобиль такого типа просто не подходит.

Автопроизводители не обсуждают свои будущие продукты, чтобы не сообщать конкурентам о своих планах. Но в этом случае компания решила прокомментировать идею создания минивэна. Старший бренд-менеджер Jeep Gladiator заявил, что даже убедительные рендеры возможных концептов не изменят их мнение. Об этом сообщает сайт Muscle Cars and Trucks.

По его словам, в таком случае "им надо было бы в течение недели тестировать такую модель в дикой природе" и посмотреть на результат. Автомобиль Jeep должен быть способным для бездорожья и с рейтингом Trail. А платформа микроавтобуса не очень способна для этого, и проверить семейный автомобиль в таких условиях будет непросто.

В течение последних нескольких лет Jeep значительно расширил свои предложения. Бренд предлагает множество кроссоверов и внедорожников, которые варьируются от компактного Renegade к огромному Grand Wagoneer, который скоро появится. В то же время компании не хватает семейных транспортных средств.

Хотя от Jeep не ожидается получить внедорожный микроавтобус, Гирмус сказал, что бренд не сводит глаз с "новых идей" и "новых направлений". Поэтому, хоть мы и не увидим минивэн, но то, что они могут сделать в будущем тоже будет захватывающим. Вероятно, компания работает уже над чем-то особенным.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, прототип Jeep Grand Wagoneer заметили на испытаниях.