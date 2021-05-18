В Европе стартовали продажи самого мощного Ford Mustang

Компания Ford оправила первые экземпляры своего самого мощного спорткара Ford Mustang Mach-1, представленного на европейском рынке. Автомобиль оснащен 460-сильным V8.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Впервые с момента запуска Mustang в Старом Свете покупателям доступна топовая версия культовой модели.

Под капотом новинки располагается 5-литровый V8, который в европейской спецификации развивает мощность 460 л.с. и 529 Нм крутящего момента. Этот мотор отличается более эффективной системой питания, модернизированным впускным коллектором, улучшенной системой охлаждения и более производительным масляным фильтром.

Версии с механической коробкой передач получил в свое распоряжение КП Tremec 3160 от версии Shelby GT350, а в качестве альтернативы можно заказать 10-ступенчатый "автомат".

На разгон до первой "сотни" купе разгоняется за 4,4 секунды (с АКП), а версия "с механикой" тратит на спринт на 0,4 секунды больше. Максимальная скорость достигает 267 км/ч.

Прижимная сила увеличена на 22% по сравнению с версией GT благодаря новому переднему сплиттеру, заднему спойлеру и диффузору. Кроме того, у модели оптимизированная форма днища за счет установки дополнительных аэродинамических панелей. А справиться с мощным купе помогут тормоза Brembo.

Кроме того, в арсенале новинки регулируемая подвеска MagneRide с усиленными пружинами и стабилизаторами. Подрамники и другие элементы шасси позаимствованы у моделей Shelby GT350 и GT500. В комплекте идут новые легкосплавные 19-дюймовые диски и спортивные шины Michelin Pilot Sport 4. Покупатели смогут выбирать из 8 ярких цветов, а также декоративные аппликации.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, назван самый продаваемый спорткар в мире – им оказался Ford Mustang.