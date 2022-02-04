В Дії появится новая услуга для автомобилистов

Украинские автолюители скоро смогут передавать электронный техпаспорт через приложение Дія. Эта и другие новые функции будут представлены на специальном мероприятии Diia Summit, которое запланировано на 8 февраля.

Приложение Дія постепенно пополняет и расширяет свой функционал. В ближайшее время в нем появится такая полезная для владельцев авто функция, как передача электронного техпаспорта другим лицам. Об этом в своем Tеlegram-канале рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Новая функция пока находится на стадии тестирования, а всем желающим предлагается изучить бета-версию и внести свои замечания на странице приложения. Предполагается, что функция передачи техпаспорта начнет полноценно работать с 8 февраля, сразу после презентации на саммите.

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Напомним, что ранее была анонсирована еще одна функция в Дії, которая позволить дистанционное таможенное оформление автомобилей через приложение. Предполагается, что "растаможка" транспортных средств будет производиться в автоматическом режиме. Владелец машины через приложение Дія получит необходимые документы, подаст их в электронной форме, и со своего счета оплатит таможенные платежи. Однако, реализация такой функции требует внесения изменений в некоторые законодательные акты. Так что, старт работы этой опции отложен до конца текущего года.

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