В американских горах доставлять почту доверили модифицированном Ford F-550

В Йеллоустонском национальном парке, что в США, доставкой почты занимается модифицированный Ford F-550. Он создан специально для того, чтобы преодолевать заснеженную горную местность.

Автомобиль имеет модернизированную подвеску, специальный бокс вместо стандартного грузового отсека и большие шины. Об этом сообщает The Drive.

Последние – это Michelin CARGOXBIB, которые имеют размер 560/60R22,5. Это означает, что они имеют высоту 49 дюймов и колоссальные 22 дюйма в ширину. Также проезжать по снегу помогает сильно модифицированная подвеска, которая включает модернизированные оси.

Также можно заметить довольно агрессивный на вид передний бампер. Он имеет встроенную ступень, благодаря которой можно получить доступ к 6,7 литровому дизелю под капотом.

Специальный пикап задействуют, когда местные отделения почты закрываются во время суровой погоды. Два раза в неделю он преодолевает 241 км в оба конца, чтобы доставить почту и припасы сельским жителям.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Ford подготовил специальную версию пикапа F-150 Police Responder для полицейских. Он получил соответствующее оборудование, светотехнику, средства связи и 3,5-литровый мотор EcoBoost на 400 л.с. и 678 Нм.