Универсал Chevrolet Impala Wagon получил титул кастом-кара года

Американская ассоциация Goodguys Rod & Custom назвала победителей ежегодного конкурса на лучший образец касто-культуры. В этом году приз в номинации Custom Of The Year 2021 завоевал уникальный универсал Chevrolet Impala Wagon 1963 года.

Об этом сообщает пресс-служба организации. Проект эпатажного универсала на основе популярной модели Chevrolet Impala был воплощен в жизнь семьей Ранвейлер из Миннесоты с помощью специалистов компании Show Cars Automotive. Ранее этот автомобиль уже успел получить премию Ridler Award на выставке Detroit Autorama и был назван победителем конкурса SEMA Battle of the Builders.

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Процесс постройки кастом-кара занял долгих 9 лет. Одним из самых ярких изменений, внесенных в конструкцию, была трансформация 4-дверного автомобиля в 2-дверный, что радикально изменил его облик. Кроме того, для большего эффекта крышу опустили на несколько сантиметров, что придало модели более динамичный вид. Лобовое стекло получило более крутой наклон, чем у обычного Impala Wagon, а центральные и задние стойки, бамперы и облицовка радиатора были сделаны на заказ. Фактически все кузовные панели были полностью переделаны.

Также была проделана большая работа с интерьером. Например, в салоне появилась современная система климат-контроля Vintage Air. Для отделки использовалась итальянская кожа, окрашенная на заказ в M&M Hot Rod Interiors. Для большего удобства на смену штатным пришли роскошные сиденья от Cadillac Eldorado 1959 года, а педали, ручки, аксессуары и детали отделки изготовили индивидуально.

Под огромным капотом расположился V8 объемом 8,3 литра. Благодаря системе впрыска Hilborn мощность этого мотора достигает 600 л.с. В паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая трансмиссия 4L60E от General Motors.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на выставке SEMA-2021 показали уникальный Jeep в стиле ретро.