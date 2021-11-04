Украинца лишили машины и водительских прав на 10 лет

Гайсинский райсуд Винницкой области наказал водителя, который неоднократно управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. За регулярные нарушения ПДД его лишили водительских прав на 10 лет.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление суда от 27 октября. В мужчину задержали 1 октября, когда он управлял автомобилем ВАЗ-2105 в состоянии алкогольного опьянения. В решении суда отмечается, что дважды в течение года подвергался административному взысканию за аналогичные преступления.

В судебное заседание гражданин дважды не явился, хотя проинформирован о времени и месте рассмотрения дела. Суд назначил нарушителю 15 суток ареста с лишением права управления транспортными средствами на 10 лет и конфискацией машины, которая является его собственностью.

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Напомним, что в 2016 году штраф за вождение в нетрезвом состоянии был увеличен до 10 200 грн. плюс лишение права управлять транспортным средством сроком 1 год. Если в течение года тот же водитель снова будет остановлен в нетрезвом состоянии, штраф вырастет до 20 400 грн, а также его ожидает лишение права управлять транспортным средством на 3 года. А вот если поймают третий раз в год, – штраф будет достигать 40800 грн плюс изъятие транспортного средства.

Но, самое печальное, что в Украине управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения является нормальным явлением и, несмотря на большие штрафы, водители, которые привлекались к админответственности за пьяную езду, продолжают это делать и дальше.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, только в сентябре 2021 года в Украине произошло 16 779 ДТП (на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2020-го), в которых 292 человека погибли, а еще 2754 получили травмы. Управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения привело к 419 авариям, в результате чего 10 человек погибли и еще 102 получили травмы.