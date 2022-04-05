Украинская компания CoolOn показала багги для ВСУ. Видео

Украинская компания CoolOn, известная своим проектом полностью электрического грузовика, показала опытный образец багги, который разработали и построили для нужд украинской армии. Машина получила символичное название CTRLz.

Об этом сообщает руководитель компании Виталий Брызгалов на своей странице в Facebook. Автомобиль имеет простую конструкцию и простой в ремонте бензиновый 4-цилиндровый двигатель ВАЗ.

По словам создателей, автомобили необходимы "для быстрых путешествий по бездорожью на передовую, для эффективной доставки импортных и отечественных "подарков". На шасси можно устанавливать различное навесное оборудование или легкое вооружение. По предварительным оценкам стоимость одного экземпляра составит порядка 50 тысяч гривен. В компании предлагают всем желающим принять участие в финансировании проекта.

Видео дня

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, латвийская компания LV-Tec готовит для украинских военных квадроциклы для выполнения спецопераций.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!